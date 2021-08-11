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ЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе
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В больнице Северной Осетии, где погибли пациенты, построят новую систему подачи кислорода

Региональные власти считают, что рассматривать старую систему как основную нельзя
© Елена Цагараева/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа. /ТАСС/. Новую систему подачи кислорода построят в больнице Северной Осетии, где погибли пациенты, потому что рассматривать старую как основную нельзя. Об этом сообщил врио главы республики Сергей Меняйло.

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"Имеющуюся систему подачи кислорода в больнице восстановили, она работает в штатном режиме, давление кислорода сейчас в норме, но в целом эксперты сделали вывод, что рассматривать эту систему как основной источник подачи кислорода нельзя, она неработоспособна", - цитирует Меняйло пресс-служба главы и правительства республики.

К проектированию и монтажу нового оборудования специалисты планируют приступить 12 августа. Работы займут приблизительно две недели.

По словам главы республики, монтировать новое оборудование будут параллельно с поддержанием в рабочем состоянии имеющейся системы. Работами будут заниматься специалисты компании "Сотис", которые прибыли утром 11 августа в Северную Осетию для аудита систем подачи кислорода в медучреждениях республики.

Также сообщается о том, что налажены бесперебойные поставки кислорода из Краснодара. 12 августа в республику прибудет цистерна с 16 тоннами кислорода из города Абинска Краснодарского края.

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РоссияСеверная ОсетияЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе
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