В больнице Северной Осетии, где погибли пациенты, построят новую систему подачи кислорода

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа. /ТАСС/. Новую систему подачи кислорода построят в больнице Северной Осетии, где погибли пациенты, потому что рассматривать старую как основную нельзя. Об этом сообщил врио главы республики Сергей Меняйло.

Что известно о гибели пациентов в больнице Владикавказа

"Имеющуюся систему подачи кислорода в больнице восстановили, она работает в штатном режиме, давление кислорода сейчас в норме, но в целом эксперты сделали вывод, что рассматривать эту систему как основной источник подачи кислорода нельзя, она неработоспособна", - цитирует Меняйло пресс-служба главы и правительства республики.

К проектированию и монтажу нового оборудования специалисты планируют приступить 12 августа. Работы займут приблизительно две недели.

По словам главы республики, монтировать новое оборудование будут параллельно с поддержанием в рабочем состоянии имеющейся системы. Работами будут заниматься специалисты компании "Сотис", которые прибыли утром 11 августа в Северную Осетию для аудита систем подачи кислорода в медучреждениях республики.

Также сообщается о том, что налажены бесперебойные поставки кислорода из Краснодара. 12 августа в республику прибудет цистерна с 16 тоннами кислорода из города Абинска Краснодарского края.