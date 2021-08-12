Володин выразил соболезнования родным и близким депутата Пимашкова

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг выразил соболезнования в связи со смертью депутата от фракции "Единая Россия", бывшего мэра Красноярска Петра Пимашкова.

"Ушел из жизни наш коллега, депутат Государственной думы Петр Иванович Пимашков. 15 лет Петр Иванович был главой Красноярска. Многое сделал для города и его жителей", - отметил Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.

Спикер подчеркнул, что Пимашков "активно участвовал в законотворчестве", его уважали коллеги и поддерживали избиратели. "Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Петра Ивановича", - заключил Володин.

Пимашков умер на 74-м году жизни. С 1991 по 1996 год он был главой администрации Свердловского района Красноярска. В 1996 году избран на пост мэра Красноярска, занимал эту должность до 2011 года. В 2011 году был избран депутатом Госдумы по спискам партии "Единая Россия", в 2016 году повторно избран в нижнюю палату российского парламента.