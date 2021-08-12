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ЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе

Систему подачи кислорода намерены наладить в больнице Владикавказа в течение двух недель

Медпомощь в учреждении получают 605 человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 августа. /ТАСС/. Новую систему подачи кислорода намерены наладить в больнице Северной Осетии, где в результате аварии погибли пациенты, в течение двух недель.

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Об этом сообщается в Telegram-канале главы и правительства региона со ссылкой на республиканский Минздрав.

"По результатам комплексного анализа всей системы подачи кислорода в РКБСМП принято решение о проведении новой системы, работы планируется завершить в течение двух недель", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего на базе РКБСМП получают лечение 605 человек, в реанимационном отделении находятся 72 человека. "На сегодняшний день полностью налажена подача кислорода через главную линию во все отделения. Резервная линия также продолжает работать, подготовлен запас резервных кислородных баллонов. Налажены плановые поставки кислорода из Краснодара в медицинские организации республики", - уточняется в сообщении.

 

Теги
РоссияСеверная ОсетияЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе
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