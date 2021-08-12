В WWF заявили, что крупных нефтяных пятен в результате разлива под Новороссийском уже нет

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Крупных нефтяных пятен, образовавшихся после разлива в Черном море под Новороссийском, уже нет. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"На сегодняшних снимках видно, что крупных пятен загрязнения уже нет. Присутствуют зоны интенсивного выпадения ливневых дождей, ветрового затишья и ветрового "выглаживания" водной поверхности в районах с сильным ветром. Нефть улетучилась и диспергировалась в большинстве своем, что может быть хорошо для водных систем, однако есть вероятность, что часть могла осесть на дно или оказаться на берегу", - сообщили в фонде.

В настоящее время WWF следит за ситуацией на берегу, чтобы понять, достигли ли нефтепродукты суши.

Как ранее пояснил ТАСС руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Книжников, нефтяная пленка испарится быстро, но более тяжелые составляющие нефти в виде капелек и сгустков будут находиться в морской среде намного дольше и оказывать токсическое воздействие на морских животных. Также высока вероятность, что они будут попадать на берег вместе с морским течением, которое идет с юга на север. При этом существует угроза заповеднику "Утриш".