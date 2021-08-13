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ЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе

Военные доставили 4 тонны газообразного кислорода в больницу Владикавказа

Кислород везли в медучреждение с военного аэродрома Моздок в течение трех дней

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) доставили 4 тонны газообразного кислорода в республиканскую клиническую больницу Северной Осетии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы округа.

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"В республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи города Владикавказа было передано 4 тонны кислорода", - указывается в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие доставляли кислород с военного аэродрома Моздок во Владикавказ в течение трех дней. "Военнослужащие ЮВО продолжат доставлять кислород, если поступят заявки от руководства республиканской больницы", - добавили в пресс-службе.

В результате аварии в республиканской клинической больнице скорой помощи, произошедшей во Владикавказе в понедельник, погибли 11 человек. По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП стал прорыв трубы - магистральной линии подачи кислорода - под землей. Врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев уточнил, что прорыв произошел на глубине около 1,5 м. По факту происшествия начата проверка. Пациенты больницы переведены на резервное обеспечение кислородом.

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РоссияСеверная ОсетияЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе
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