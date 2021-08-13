Гусев предостерег жителей от распространения фейков о версиях взрыва в автобусе в Воронеже

ТАСС, 13 августа. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предостерег жителей от распространения фейков о версиях взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже. Также он распорядился выработать механизм оказания полноценной медицинской помощи пострадавшим и меры материальной компенсации, суммы которой будут определены позднее.

"Отдельно предостерегаю от распространения фейковой информации о трагедии: такой контент будет передаваться в правоохранительные органы по результатам мониторинга интернета", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Также он распорядился выработать механизм оказания полноценной медицинской помощи пострадавшим и меры материальной компенсации. Ее суммы будут определены позднее. "С пострадавшими и их родственниками в соответствии с рекомендациями врачей бесплатно будут работать психологи", - написал он.

Взрыв произошел в четверг в 21:11 мск в центре Воронежа в маршрутном автобусе ПАЗ. По данным властей, пострадали 18 человек, одна женщина от полученных травм умерла в больнице. Трое находятся в тяжелом состоянии. Отрабатывается несколько версий произошедшего, власти уточняют, что автобус был дизельным и не имел газового оборудования. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").