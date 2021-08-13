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ЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе

Власти Владикавказа заявили об исправности системы подачи кислорода клинической больницы

В учреждении из-за нехватки кислорода погибли 11 человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 августа. /ТАСС/. Все системы подачи кислорода в больнице Владикавказа, где ранее погибли пациенты, работают исправно. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрав республики.

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"В настоящий момент существующая система работает исправно, подача кислорода обеспечивается через главную и резервную линии, в готовности запасные баллоны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Республиканской клинической больнице скорой помощи также приступили к планированию работ по строительству новой системы подачи кислорода. Привлекли специалистов Ростехнадзора и Росздравнадзора, задействовали все ресурсы.

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