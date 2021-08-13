В Карелии зафиксировали тяжелые случаи коронавируса среди детей

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 августа. /ТАСС/. Первые тяжелые случаи коронавирусной инфекции со значительным поражением легких у детей впервые зафиксировали в Карелии на этой неделе. Одного ребенка отправили из Петрозаводска на лечение в Санкт-Петербург, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице во "ВКонтакте" в пятницу.

"До недавнего времени в Карелии тяжелых случаев коронавируса среди детей не было. <...> Из восьми детей, поступивших в Республиканскую инфекционную больницу в последние дни, у двоих - более тяжелое течение ковида. Одного ребенка со значительным поражением легких мы направили в Санкт-Петербург - не из-за слабости карельской медицины, а из-за требований протоколов, стандартов и алгоритмов лечения больных детей", - говорится в сообщении.

По словам Охлопкова, все дети заразились в семейном кругу. За все время пандемии в Карелии коронавирус выявили у 5 716 детей, начиная с месячного возраста. Большинство из них лечились дома. При этом министр подчеркивает, что на фоне заболеваний сердца, нервной системы или других отклонений дети могут переносить COVID-19 в среднетяжелой форме.

"Данные этого года показывают, что, к сожалению, в мире есть летальные исходы от ковида у детей различного возраста, и число инфицированных детей растет. Что происходит? В первую очередь, это связано с мутацией вируса. Вторая причина - летние переезды и контакты. Сейчас открыты и торговые центры, и рестораны, и перелеты, различный автотранспорт", - прокомментировал Охлопков, призвав всех воздержаться от поездок в другие регионы и страны и внимательнее относиться к первым симптомам недомогания у каждого члена семьи.

Всего, по данным Минздрава, в Карелии за все время пандемии выявили 58 129 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 157 человек, из них 156 не прививались. Выздоровел 54 561 пациент, умерли - 746.