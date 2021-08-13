Религиозные конфессии организовали помощь пострадавшим от пожаров на Дальнем Востоке

По информации пресс-службы Московского патриархата Русской православной церкви, Якутская епархия напрямую работает с единым волонтерским штабом по борьбе с лесными пожарами и оказывает помощь погорельцам.

ТАСС, 13 августа. Православные, мусульманские и буддистские религиозные организации России активно подключились к помощи пострадавшим во время пожаров в Якутии. Организации собирают и передают нуждающимся продукты, одежду, бытовые вещи и медикаменты.

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"Волонтеры православной службы передали погорельцам 20 продуктовых наборов, которые закупили на средства, перечисленные Синодальным отделом по благотворительности", - приводят в пресс-службе слова руководителя отдела Якутской епархии по социальному служению иерея Корнилия (Рахманина).

Кроме того, накануне архиепископ Якутский и Ленский Роман (Лукин) совместно с благочинным Якутской епархии протоиереем Сергием (Колесниковым) и православной службой помощи "Милосердие 14" доставили в пункты временного пребывания, где находятся пострадавшие от пожаров, 40 продуктовых наборов. Также епархия объявила сбор денег, медикаментов, одежды, обуви, постельного белья и бытовой химии для пострадавших от пожаров.

Помощь от мусульман

Мусульманская религиозная организация "Духовный центр" в Якутске также начала сбор средств для помощи жителям республики, пострадавшим от пожаров.

"Люди остались без крыши над головой, без элементарных средств к существованию. В связи с этим хотели объявить о благотворительной акции помощи погорельцам, благодаря которой мы сможем хоть немного помочь этим людям. В такой ситуации, как мне кажется, главное не быть равнодушными, не оставаться в стороне", - написал помощник имама Якутска Нурудин хазрат Нурудинов на странице организации в Instagram.

Сбор средств и необходимых вещей для погорельцев в Якутии организовало и Духовное управление мусульман Забайкальского края. По сообщению пресс-службы Духовного управления мусульман Российской Федерации, закупили и отправили пострадавшим необходимые медикаменты, средства гигиены, товары первой необходимости.

"Сейчас Духовное управление мусульман Забайкальского края готовит финансовую часть для оказания помощи тем, кто пострадал от пожаров в Якутии", - цитируют в пресс-службе ДУМ РФ председателя ДУМ Забайкальского края, имама-мухтасиба Алмаза хазрат Салахова.

Волонтеры-буддисты собирают вещи

Пресс-секретарь Буддийской традиционной Сангхи России Борис Балданов сообщил ТАСС, что в Якутии работают несколько буддистских волонтерских организаций, которые также оказывают помощь и поддержку пострадавшим.

"У нас много организаций и в Якутии, и в других регионах, где были пожары, они собирают вещи, помогают", - сказал Балданов.

Пожары в Якутии

Днем 7 августа в якутском селе Бясь-Кюель верховой пожар лесной из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки через минерализованную полосу, в селе началась эвакуация. По данным местных властей, в результате сгорели более 40 жилых домов и хозяйственных построек. Лишившиеся жилья люди находятся в трех пунктах временного размещения. Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. 8 августа в республике ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Площадь возгораний в лесах Якутии составляет 1,38 млн га. В тушении задействовали авиацию МЧС и Минобороны.