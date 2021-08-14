Трутнев и Зиничев вылетели в район Якутии, где действуют самые сильные лесные пожары

ТАСС, 14 августа. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым и главой Якутии Айсеном Николаевым вылетел в Намский район республики, где фиксируется наиболее сложная обстановка с лесными пожарами, сообщает в субботу пресс-служба вице-премьера.

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"Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сейчас работает в Намском районе. Вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым и главой республики Айсеном Николаевым полпред вылетел на пожары в Тастахском наслеге Намского района, где зафиксирован высокий класс пожароопасности", - говорится в сообщении.

В настоящий момент на территории Намского района, где проживают 25 тыс. человек, действуют пять лесных пожаров. Их тушат более 600 человек. Всего на утро субботы на территории республики зафиксировано 108 термоточек на землях лесного фонда.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. В регионе введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.