Новые дома в пострадавшем от пожара селе в Якутии построят к середине осени

ТАСС, 14 августа. Новые дома в селе Бясь-Кюель, которое в начале августа пострадало от лесного пожара, построят к середине осени, сообщил в субботу журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в регион.

7 августа в селе, возле которого действовали два пожара, огонь из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки через минерализованную полосу, проводилась эвакуация. Пострадавших нет.

"Что касается села, то хочу поблагодарить и жителей, и [главу республики Николаева] Айсена Сергеевича, и МЧС, потому что смогли, в целом, отстоять село, отсечь "язык", который прошел. И то, что мне сейчас Айсен Сергеевич говорит, что к 15 октября будут построены дома для людей - это очень здорово, это правильная и оперативная работа", - сказал полпред.

Ранее глава Горного района Якутии, где расположено село, Никита Андреев сообщал, что более 170 жителей населенного пункта, чьи дома пострадали от лесных пожаров, получили единовременные выплаты по 30 тыс. рублей на нужды первой необходимости. Руководство алмазодобывающей компании "АЛРОСА" в субботу приняло решение о перечислении 200 млн рублей на строительство домов селе.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. В регионе введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами. 14 августа в регион прибыл вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым.