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Крушение российского самолета-амфибии в Турции

Французские спасатели соболезнуют в связи катастрофой Бе-200ЧС на юго-востоке Турции

В результате крушения самолета погибли восемь человек

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Французские спасатели выразили соболезнования в связи с катастрофой российского пожарного самолета Бе-200ЧС на юго-востоке Турции. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении сил гражданской обороны страны в Twitter.

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"Мы разделяем горе российских и турецких коллег, которые потеряли восемь своих товарищей во время борьбы с лесными пожарами в Турции", - подчеркнули французские спасатели, выразив поддержку со стороны своего ведомства.

Самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России разбился около 15:10 мск субботы, 14 августа, на юго-востоке Турции. На борту находились пять российских военнослужащих и трое турецких граждан, которые указывали экипажу очаги возгорания. Все они погибли. Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военных к государственным наградам посмертно.

Теги
ТурцияРоссияФранцияКрушение российского самолета-амфибии в Турции
Лесные пожары в России
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