{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение российского самолета-амфибии в Турции

Представитель Эрдогана выразил соболезнования в связи с крушением Бе-200

Представитель президента Турции Ибрагим Калын отметил героическую борьбу Бе-200 с пожарами

АНКАРА, 14 августа. /ТАСС/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что экипаж потерпевшего в субботу крушение российского самолета Бе-200 героически боролся с лесными пожарами в республике.

На эту тему
Что известно о крушении российского самолета-амфибии в Турции
Что известно о крушении российского самолета-амфибии в Турции

"Мы глубоко опечалены гибелью турецкого и российского экипажей в результате крушения самолета, который тушил пожар. Они героически сражались с огнем в эти тяжелые дни. Мы приносим свои соболезнования российскому народу", - написал он на своей странице в Twitter.

Также в субботу президент России Владимир Путин направил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью находившихся на борту самолета граждан Турции.

Самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России разбился около 15:10 мск субботы, 14 августа, на юго-востоке Турции. На борту находились пять российских военнослужащих и трое турецких граждан, которые указывали экипажу очаги возгорания. Все они погибли. Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военных к государственным наградам посмертно.

Самолеты Бе-200 были арендованы турецкой стороной у РФ для тушения крупных лесных пожаров, которые начались одновременно в нескольких курортных регионах республики 29 июля. Число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек. Всего в тушении огня были задействованы три Бе-200 из РФ. По условиям аренды управляли самолетами российские экипажи. У Турции в настоящее время нет подобной техники, имеющиеся у нее самолеты-амфибии не могут эксплуатироваться из-за технического состояния и возраста.

Теги
ТурцияКрушение российского самолета-амфибии в Турции
Крушение российского самолета-амфибии в Турции
Французские спасатели соболезнуют в связи катастрофой Бе-200ЧС на юго-востоке Турции
В результате крушения самолета погибли восемь человек
Читать полностью