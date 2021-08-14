Представитель Эрдогана выразил соболезнования в связи с крушением Бе-200

АНКАРА, 14 августа. /ТАСС/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что экипаж потерпевшего в субботу крушение российского самолета Бе-200 героически боролся с лесными пожарами в республике.

"Мы глубоко опечалены гибелью турецкого и российского экипажей в результате крушения самолета, который тушил пожар. Они героически сражались с огнем в эти тяжелые дни. Мы приносим свои соболезнования российскому народу", - написал он на своей странице в Twitter.

Также в субботу президент России Владимир Путин направил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью находившихся на борту самолета граждан Турции.

Самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России разбился около 15:10 мск субботы, 14 августа, на юго-востоке Турции. На борту находились пять российских военнослужащих и трое турецких граждан, которые указывали экипажу очаги возгорания. Все они погибли. Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военных к государственным наградам посмертно.

Самолеты Бе-200 были арендованы турецкой стороной у РФ для тушения крупных лесных пожаров, которые начались одновременно в нескольких курортных регионах республики 29 июля. Число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек. Всего в тушении огня были задействованы три Бе-200 из РФ. По условиям аренды управляли самолетами российские экипажи. У Турции в настоящее время нет подобной техники, имеющиеся у нее самолеты-амфибии не могут эксплуатироваться из-за технического состояния и возраста.