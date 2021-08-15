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Крушение российского самолета-амфибии в Турции
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Путин посмертно наградил военных, погибших при крушении самолета Бе-200 в Турции

Орденом Мужества награждены Владислав Беркутов, Вадим Карасев, Евгений Кузнецов, Николай Омельченко и Юрий Чубаров
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества пятерых военнослужащих, погибших в субботу в Турции при крушении самолета Бе-200.

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Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении указано, что за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, награждены подполковник Владислав Беркутов, подполковник Вадим Карасев, полковник Евгений Кузнецов, старший лейтенант Николай Омельченко, старший сержант Юрий Чубаров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрушение российского самолета-амфибии в Турции
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