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Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане

Глава Римско-католической церкви призвал к мирному урегулированию во благо местного населения

ВАТИКАН, 15 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск обеспокоен ситуацией в Афганистане и призвал к мирному урегулированию во благо местного населения. Об этом глава Римско-католической церкви заявил после традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра.

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"Выражаю глубокую обеспокоенность ситуацией в Афганистане. Прошу вас молиться со мной за мир и обретение решений за столом переговоров, без оружия. Только так измученное население этой страны сможет вернуться к нормальной и безопасной жизни", - сказал Франциск.

Он также выразил соболезнования по поводу землетрясения в Гаити и подтвердил свою духовную близость пострадавшему населению.

Теги
Франциск (Папа Римский)АфганистанПродвижение "Талибана" в Афганистане
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