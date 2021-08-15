Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане

ВАТИКАН, 15 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск обеспокоен ситуацией в Афганистане и призвал к мирному урегулированию во благо местного населения. Об этом глава Римско-католической церкви заявил после традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра.

"Выражаю глубокую обеспокоенность ситуацией в Афганистане. Прошу вас молиться со мной за мир и обретение решений за столом переговоров, без оружия. Только так измученное население этой страны сможет вернуться к нормальной и безопасной жизни", - сказал Франциск.

Он также выразил соболезнования по поводу землетрясения в Гаити и подтвердил свою духовную близость пострадавшему населению.