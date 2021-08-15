Все пострадавшие в ДТП в Турции туристы вернулись в Россию

САМАРА, 15 августа. /ТАСС/. Последние туристы из Самарской области, пострадавшие в крупном ДТП в Турции 2 августа, прибыли в Россию, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Самарской области.

"В Россию вывезли последних пострадавших в аварии самарских туристов, остававшихся в госпиталях Турции. Накануне в аэропорт Курумоч прилетели двое жителей Самарской области, одному из них потребовалась госпитализация, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Пациент находится под наблюдением ведущих специалистов областной больницы, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в правительстве.

Еще одного несовершеннолетнего пострадавшего в тяжелом состоянии направили из Турции в Москву в госпиталь имени Бурденко. Его сопровождали российские и турецкие медики.

Из пострадавших туристов специализированное лечение в самарском стационаре получает еще один самарец, он находится в удовлетворительном состоянии. Один ребенок лечится на дому под наблюдением врача из поликлиники.

Авария с автобусом, который перевозил российских туристов из поселка Конаклы, произошла 2 августа в районе города Манавгат в провинции Анталья. Группа состояла из 22 человек, среди них находились девять детей, все туристы из Самарской области.

По поручению главы Самарской области Дмитрия Азарова в регионе был создан оперативный штаб, в который вошли медицинские, психологические и другие службы. Помощь была оказана всем пострадавшим, их родным и близким.