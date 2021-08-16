В воздухе Якутска выявили превышение нормы химических веществ почти до 22 раз

ЯКУТСК, 16 августа. /ТАСС/. Лабораторный мониторинг выявил утром 16 августа в воздухе Якутска превышение предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе в 1,12-21,73 раза. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

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Мониторинг воздуха ведомство проводит в период лесных пожаров, действующих в Якутии.

"В городе Якутске продолжается мониторинг качества атмосферного воздуха, на 09:00 (03:00 мск) 16 августа проведено исследование 16 проб воздуха по восьми показателям загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.

Превышение предельно допустимой концентрации химических веществ установили по показателям оксида углерода до 1,12 раза, взвешенных веществ - до 13,04 раза, взвешенных частиц РМ-2,5 - до 4,06 раза, взвешенных частиц РМ-10 - до 21,73 раза, диоксида азота - до 1,37 раза.

В Якутске с вечера 11 августа наблюдается густая задымленность из-за лесных пожаров. из-за задымленности и тумана 16 августа в аэропорту Якутска взлет и посадка не производятся, задержали свыше 30 рейсов, два прибывающих рейса перенаправили на другие аэродромы.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запретили посещать леса. В Якутии ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Якутии и Иркутской области с 13 августа ввели межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.