Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области за неделю снизилась почти на 5%

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области, где с начала лета наблюдался рост числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией, за неделю снизилась почти на 5%. Об этом в понедельник сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании областного правительства.

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"Коронавирусная инфекция: за неделю 1 319 случаев, что меньше практически на 5% предыдущей недели, в абсолютных значениях минус 63 случая. Следует отметить, что у нас коэффициент распространения составляет меньше единицы, снижается темп прироста", - сказал Щербатов.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в свою очередь отметил снижение числа госпитализированных в стационар. Всего на 16 августа в регионе зарегистрировали 55 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

5 августа Хальзов заявил о возврате к работе по основному профилю четырех ковид-стационаров, перепрофилированных для приема больных с коронавирусной инфекцией.

11 июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом. В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемической обстановки отменили празднование Дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. Губернатор региона Андрей Травников рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий.