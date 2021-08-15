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В ВОЗ опровергли утверждение о сделке с Китаем.
В ВОЗ опровергли утверждение о сделке с Китаем.
В ВОЗ опровергли утверждение о сделке с Китаем.
В ВОЗ опровергли утверждение о сделке с Китаем.
В ВОЗ опровергли утверждение о сделке с Китаем.
Пандемия COVID-19

В ВОЗ опровергли утверждение о сделке с Китаем. Главное о коронавирусе за 15 августа

© EPA-EFE/SHEPHERD
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 600 836 случаев заражения, из них новых — 21 624. За сутки умерли 816 человек, за весь период — 170 499.
  • Число выявленных в России случаев заражения коронавирусом на этой неделе вновь оказалось меньше, чем на прошлой (153 086 против 159 073). Смертность при этом обновила восьмой подряд максимум с начала пандемии (5 618).
  • Генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков считает, что государство не должно компенсировать авиакомпаниям потери на фоне пандемии или запретов на полеты в определенные страны.
  • Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 668. Это минимум с 1 июля.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 542 159 случаев заражения, из них новых — 1 954 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 206,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Число заболевших ковидом за неделю в мире впервые за три месяца приблизилось к 5 млн (4,9 млн). Это на 0,6 млн больше, чем неделей ранее, и соответствует показателям начала мая.
  • Руководство ВОЗ опровергло утверждения британской газеты The Sunday Times о заключении тайной сделки с правительством КНР относительно характера расследования международной группы ученых о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Подобные сообщения в ВОЗ назвали "информационным вбросом".

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Теги
Пандемия COVID-19
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