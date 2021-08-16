Глава Якутии поручил разработать новую программу защиты от пожаров

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"Поручаю правительству Якутии разработать новую программу действий защиты лесов от пожаров с учетом процессов изменения климата, игнорировать или недооценивать которые больше нельзя. Свои предложения мы потом внесем на федеральный уровень, поскольку это проблема общая", - сказал он в понедельник в обращении к жителям республики.

По словам Николева, ученые всего мира констатируют ускорение процессов изменения климата, прежде всего в северных регионах. "Нам надо научиться защищать людей, города и села от природных катаклизмов, научиться защищать природу, беречь нашу тайгу уже совершенно в новых условиях, совершенно новыми методами. Как это делать - ответы мы должны найти вместе с нашей наукой", - отметил глава Якутии.

В Якутии, по данным пресс-службы регионального управления МЧС, за сутки ликвидировано 11 природных пожаров на общей площади свыше 42 тыс. га. Напряженная обстановка сохраняется на территории Намского, Томпонского, Горного, Верхневилюйского, Усть-Алданского, Хангаласского и Чурапчинского районов. Всего в республике действуют 163 природных пожара, из них тушат 54.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 13 августа в Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.