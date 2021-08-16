Глава Якутии заявил, что ситуация с лесными пожарами не повлияет на начало учебного года

ЯКУТСК, 16 августа. /ТАСС/. Ситуация с лесными пожарами не окажет влияние на начало нового учебного года в Якутии. Об этом заявил в понедельник в своем обращении к жителям глава республики Айсен Николаев.

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"Ситуация с лесными пожарами не помешает началу нового учебного года. Никаких срывов подготовки школ республики к приему учеников 1 сентября не будет допущено. Эта задача будет выполнена, в том числе, конечно же, с соблюдением всех противоэпидемических требований", - сказал Николаев.

Всего в Якутии, по данным пресс-службы регионального управления МЧС России, за сутки было ликвидировано 11 природных пожаров на общей площади свыше 42 тыс. га, на тушении задействованы свыше 4,9 тыс. человек и 869 единиц техники. По данным регионального правительства, на территории Якутии действуют 163 природных пожара, из них тушат 54. За сутки локализовано 11 пожаров на площади свыше 53 тыс. га, обнаружено восемь новых возгораний.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.