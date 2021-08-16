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ЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе

Кислород в больницу Северной Осетии будут поставлять шесть раз в неделю

Из-за нехватки кислорода в республиканской больнице погибли девять человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 августа. /ТАСС/. Республиканская клиническая больница Северной Осетии, где были случаи гибели пациентов из-за поломки кислородной системы, будет обеспечиваться кислородом в течение шести дней в неделю. Об этом сообщил врио министра промышленности и транспорта республики Владимир Марзоев на аппаратном совещании.

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"График поставки кислорода есть - в течение шести дней каждый день будет машина (с кислородом), но будем вывозить самостоятельно. День без поставки перекрывается за счет избыточного наличия кислорода, накопленного за эти дни", - сказал Марзоев.

По словам врио министра здравоохранения региона Сослана Тебиева, в течение дня также ожидается поступление кислорода в больницу.

"Вспомните ситуацию, которая произошла. Все вопросы решаемы, только об этой проблеме надо узнать своевременно. Докладывайте ежедневно мне", - сказал врио руководителя республики Сергей Меняйло.

9 августа в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом умерли из-за нехватки кислорода, они находились в крайне тяжелом состоянии. На следующее утро погибли еще два человека. По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП стал прорыв трубы под землей. Врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев уточнил, что прорыв произошел на глубине около 1,5 м и сопровождался хлопком.

10 августа следователи задержали главврача больницы. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

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РоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверная ОсетияЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе
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