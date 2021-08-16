В больницу Северной Осетии, где погибли пациенты, поставили 30 аппаратов ИВЛ

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 августа. /ТАСС/. Тридцать новых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) поступили в больницу Северной Осетии впервые после гибели пациентов из-за инцидента на магистральной линии подачи кислорода под землей. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"В медицинское учреждение поступили 30 новых аппаратов ИВЛ. При необходимости оборудование будет распределяться в другие ковидные стационары", - говорится в сообщении.

Кислородная система стабильна, сбоев подачи кислорода не фиксируется. Стационар работает в обычном режиме.

За сутки в РКБСМП обратился 141 человек, из них госпитализированы 54, всего пациентов в стационаре - 638, с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 291, в реанимации - 76 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены - 17, НИВЛ - 31, выписаны - 37 человек.

По данным врио главы республики Сергея Меняйло, причиной ЧП с гибелью 11 человек в больнице стал прорыв трубы под землей. Врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев уточнил, что прорыв произошел на глубине около 1,5 м и сопровождался хлопком. По факту происшествия идет проверка. Пациенты больницы переведены на резервное обеспечение кислородом.