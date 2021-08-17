Владельцы сгоревших квартир при пожаре в центре Оренбурга получат деньги на покупку жилья

ОРЕНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Оренбургской области выделят деньги на выплату компенсаций собственникам жилья, сгоревшего в результате крупного пожара в центре города, где на площади около 1 тыс. кв. м пострадали девять зданий. Об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Мы начали работу по оценке стоимости пострадавшего имущества совместно с администрацией города. Из областного бюджета будут выделены средства, чтобы каждый из жителей получил компенсацию и мог использовать деньги для покупки жилья", - приводятся в сообщении слова главы региона Дениса Паслера.

По данным пресс-службы, из 93 человек 43 на момент пожара проживали по другим адресам. 13 семей нуждаются в материальной помощи для приобретения одежды, обуви, бытовой техники. Семи семьям помощь уже оказана, уточняется в сообщении. Семьи с детьми-школьниками обеспечат необходимыми школьно-письменными принадлежностями. При этом всем предложили временно переехать в жилье маневренного фонда города.

Крупный пожар возник в субботу в Почтовом переулке в центре Оренбурга. Общая площадь пожара составила около 1 тыс. кв. метров, огнем повреждены одно трехэтажное нежилое административное здание, восемь жилых домов, в том числе два неэксплуатируемых, а также хозяйственные постройки внутри квартала. По данным властей, два дома пострадали частично, там комиссия проведет оценку ущерба, чтобы помочь людям с восстановлением жилья.

"Среди зданий, пострадавших от пожара, одно являлось объектом культурного наследия. В настоящее время инспекцией государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области направлены запросы в ГУ МЧС России по Оренбургской области по установлению причины и источника возникновения пожара, а в МУ МВД России "Оренбургское" - о принятии мер к установлению причастных лиц", - уточняется в сообщении.