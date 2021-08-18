Росприроднадзор взял на контроль ситуацию с выбросом сероводорода в Челябинске

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора взяло на контроль ситуацию в Челябинске, где в ночь на среду произошел мощный выброс сероводорода. Запрошена информация об авариях за минувшие сутки для выяснения причин произошедшего, сообщили ТАСС в пресс-службе федерального Росприроднадзора.

"Данное происшествие взято на контроль Уральским межрегиональным управления Росприроднадзора. В настоящее время Управлением направлены запросы в адрес МУП ПОВВ (Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения") с требованием о предоставлении информации о произошедших за минувшие сутки авариях, аварийных выбросах, залповых выбросах на территории МУП ПОВВ", - говорится в сообщении.

В ночь на среду в районе очистных сооружений МУП ПОВВ в Металлургическом районе произошел мощный залповый выброс сероводорода. На место были отправлены передвижные лаборатории.

В пресс-центре прокуратуры Челябинской области сообщили ТАСС, что по факту выброса сероводорода в Челябинске будет организована проверка с участием специалистов: они установят причины, источник выброса, дадут оценку исполнению законодательства о защите окружающей среды. Ситуация находится на контроле.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (диоксида азота, формальдегида, взвешенных веществ и сероводорода).