"Ъ": в МВД предложили упростить процедуру техосмотра

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. МВД России выдвинуло новые предложения по упрощению процедуры техосмотра за счет отказа от некоторых проверок. Об этом пишет газета " Коммерсантъ " со ссылкой на текст протокола совещания в Минэкономразвития России, где обсуждалась реформа техосмотра.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении "Коммерсанта", МВД в ходе совещания в Минэкономразвития предложило отказаться от следующих проверок, упрощающих процедуру техосмотра: проверка коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, а также способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла. Кроме того, в ведомстве не видят необходимости проверять наличие в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, а также замерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе.

Среди других инициатив - отказ от проверки "наличия каплепадения масел и рабочих жидкостей" из двигателя, коробки передач, бортовых репродукторов, заднего моста, аккумулятора. Также предлагается не проверять наличие мест для установки государственных регистрационных знаков, не обращать внимание на трещины на ветровом стекле с водительской стороны при проверке легковых автомобилей. Эти изменения, как отметили в ведомстве "Коммерсанту", поспособствуют сокращению времени прохождения техосмотра и позволят уменьшить финансовую нагрузку на операторов, поскольку они смогут отказаться от части оборудования для диагностики.

По данным издания, предложения МВД находятся в стадии обсуждения с "профессиональным сообществом", конкретного документа пока нет.

Ранее сообщалось, что МВД России направило в правительство предложения об отмене обязательного прохождения техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам, а для тех, кто будет проходить техосмотр добровольно, предложено снизить стоимость полиса ОСАГО и ставки транспортного налога.