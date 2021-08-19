Глава Марий Эл поручил оказать помощь эвакуированным из-за лесного пожара в Сосновом бору

ТАСС, 19 августа. Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев поручил оказать эвакуированным из-за пожара в населенном пункте Сосновый Бор местным жителям и отдыхающим санатория "Сосновый бор" необходимую помощь. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы региона.

Ранее в четверг ГУ МЧС по региону сообщило о лесном пожаре в Медведевском районе на территории Куярского лесничества. Огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор на расстоянии 3 км. Из-за пожара были эвакуированы местные жителей и гости санатория "Сосновый Бор".

"По поручению главы Марий Эл для граждан организовано питание, полное медицинское сопровождение. Отдыхающие отнеслись к ситуации с пониманием, жалоб нет. Глава республики распорядился продолжать оказывать всю необходимую помощь эвакуированным местным жителям и отдыхающим санатория "Сосновый бор" и круглосуточно докладывать об обстановке", - говорится в сообщении.

Всего эвакуированы 132 отдыхающих и 57 сотрудников санатория. Среди гостей санатория - жители Йошкар-Олы, Волжска, Татарстана и Чувашии. Большая часть отправлены домой, 26 человек разместили в Центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что огонь от лесного пожара в Сосновом бору подошел к другому населенному пункту - поселку Студенка.