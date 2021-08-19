Reuters: мужчина, из-за которого объявили тревогу в Вашингтоне, страдает шизофренией

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Мужчина, который в четверг прибыл на автомобиле в центр Вашингтона и заявил полицейским, что у него в машине имеется взрывное устройство, страдает шизофренией. Об этом сообщило агентство Reuters.

Его журналисты утверждают, что установили личность мужчины. Его бывшая супруга рассказала, что у него ранее диагностировали шизофрению. По ее словам, бывший муж угрожал ей огнестрельным оружием. Они развелись восемь лет назад.

"Он сумасшедший. Он угрожал оружием мне и своей сестре, а также стрелял в меня несколько раз", - рассказала экс-супруга подозреваемого.

Ранее начальник полиции Капитолия Том Мэнджер заявил, что его подчиненные ведут переговоры с мужчиной, который в четверг подъехал к тротуару у Библиотеки Конгресса США "на черном пикапе". Подозреваемый заявил стражам порядка, что "у него имеется бомба". Полицейские заметили у мужчины в руках "нечто, похожее на детонатор", уточнил Мэнджер.

В связи с произошедшим люди из близлежащих зданий были эвакуированы. Законодатели верхней и нижней палат Конгресса США сейчас на летних каникулах.