Для тушения лесного пожара в Марий Эл задействуют два вертолета

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Вертолет Минобороны и Республики Татарстан направят в Марий Эл для тушения лесного пожара, возникшего 19 августа на территории региона, сообщили ТАСС в ГУ МЧС республики.

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"Сегодня будут задействованы два вертолета для тушения пожара с воздуха. <...> Один вертолет принадлежит Минобороны, один - Татарстану", - сказали в пресс-службе.

Согласно предварительной информации ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, площадь пожара составляет 120 га.

Уточняется, что из населенного пункта Шап эвакуировали 634 человека, из них 420 детей. "Это два санатория и детский оздоровительный лагерь. Эвакуация произошла, размещение [потребовалось для] 136 человек. <...> остальные разъехались по домам", - сказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, подтвердив эвакуацию 630 человек.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили о лесном пожаре на территории Куярского лесничества в Медведевском районе республики. Огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый бор на расстоянии трех км. Из-за пожара эвакуировали местных жителей и гостей санатория "Сосновый бор". Позже стало известно, что пожар в Сосновом бору подошел к поселку Студенка.