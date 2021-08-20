На федеральной трассе "Новороссийск - Керчь" восстановили движение после подтоплений

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Движение всех категорий транспортных средств восстановили на федеральной трассе "Новороссийск - Керчь" после введенных ранее ограничений из-за подтоплений, сообщили журналистам в пятницу в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Открыто движение всех категорий транспортных средств по федеральной автодороге "Новороссийск - Керчь". Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов были подтоплены, повреждены более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в пунктах временного размещения.