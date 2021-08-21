Всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала с Нерюнгринского района Якутии

ЯКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Около 10 тыс. саженцев высадили 21 августа в Нерюнгринском районе Якутии участники всероссийской акции "Сохраним лес", сообщили ТАСС в пресс-службе Нерюнгринской районной администрации.

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Якутия стала первым регионом, принимающим акцию в 2021 году. В 2008-2009 годы в районе действовали крупные лесные пожары. "В Нерюнгринском районе Якутии стартовала всероссийская акция "Сохраним лес", в рамках которой на территории Чульманского лесничества на площади три га высадили порядка 10 тыс. саженцев сибирского кедра", - сообщили в пресс-службе.

Посадочный материал для акции предоставило ООО "Растим лес", специалисты компании провели мастер-класс по посадке саженцев. Принять участие в акции смогли все желающие, отметили в администрации.

"Сегодня 150 энтузиастов за четыре часа посадили порядка 10 тыс. саженцев. Хрупкая 20-сантиметровая кедрашка стала символом начала большой и важной работы по восстановлению якутской тайги, которая считается одним из главных богатств республики", - сказал глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк, чьи слова приводит пресс-служба. - Маленький росточек станет могучим деревом, наша акция перерастет в традицию проводить системную работу по сохранению лесов с участием общественности".

Традиционная всероссийская акция "Сохраним лес" пройдет с 21 августа по 30 ноября. Этой осенью по всей стране планируется высадить 70 млн деревьев. Акцию организовали Минприроды России, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общество охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология".