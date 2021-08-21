СМИ: букет, подаренный Путиным Меркель, может рассказать о характере президента

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Букет цветов, подаренный президентом РФ Владимиром Путиным канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в ходе встречи в Москве, может рассказать о характере российского президента. С таким предположением выступило в субботу китайское издание Sohu .

О чем говорили Путин и Меркель в прощальный визит канцлера ФРГ

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Это не первый раз, когда российский президент преподнес цветы Ангеле Меркель. В мае 2018 года во время рабочего визита канцлера в Сочи Путин также преподнес ей букет цветов. Позже немецкая газета Bild опубликовала статью, в которой подвергла критике жест российского президента. По мнению газеты, таким образом Путин "оскорбил достоинство" Меркель, напомнив ей о том, что она женщина и указав, что он - "хозяин на мировой политической арене".

"Идет ли речь об оскорблении? Очевидно, что нет", - пишет Sohu, комментируя букет, подаренный Путиным Меркель в Москве.

Как указывается в материале, преподнесенные цветы говорят о том, что в характере Путина сочетается "сила и выправка" и одновременно с этим "сентиментальность". "Это романтичность Путина, - пишет китайское издание. - Эмоциональный интеллект, дополняющий его высокий IQ".

В пятницу в Кремле прошли переговоры Меркель с президентом России Владимиром Путиным, они продлились почти три часа. По итогам переговоров лидеры дали совместную пресс-конференцию в Александровском зале Кремля.