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Движение поездов на фиолетовой ветке московского метро ввели в график

Согласно информации от очевидцев, движение поездов было затруднено на фиолетовой ветке в обе стороны примерно с 13:30 мск

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена восстановлены. Об этом сообщается в субботу в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в публикации.

Ранее в пресс-службе столичной подземки сообщили ТАСС, что "на южном участке Таганско-Краснопресненской линии незначительно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры". Что именно вызвало подозрения для снижения скорости поездов в столичной подземке, не уточнялось.

Согласно информации от очевидцев, движение поездов было затруднено на фиолетовой ветке в обе стороны примерно с 13:30 мск.

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