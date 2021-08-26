В Росморречфлоте подтвердили ликвидацию пятна в Азовском море на Кубани

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Аварийно-спасательная группа завершила обработку пятна в акватории Азовского моря в Темрюкском районе Краснодарского края, подтвердили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота в четверг.

Что известно о разливе нефти под Новороссийском

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал ТАСС, что площадь распространения радужной пленки в акватории Азовского моря в Темрюкском районе Краснодарского края увеличилась до 100 кв.м, ее ликвидировали.

"В 12:30 начались работы по ликвидации последствий этой утечки. Пятно к этому времени переместилось в сторону берега, его конфигурация была следующей: 15 см на 100 м. Аварийно-спасательная группа обработала зону загрязнения сорбентом, в общей сложности было использовано 20 кг сорбента. В 13:45 работы завершены", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в четверг пленку обнаружили в Темрюкском районе в окрестностях от береговой черты "Порт Мечел-Темрюк" возле строящихся причалов "Темрюкмортранс". Общая площадь пленки, по предварительным оценкам, составляла 57 кв. м. Инспекцией госпортконтроля был произведен осмотр места предположительного происшествия, спасательный буксир "Валентин Подгорный" Азово-Черноморского филиала морспасслужбы направлен в район загрязнения, велись работы по устранению последствий.

Представитель ООО "Порт Мечел-Темрюк" сообщал ТАСС, что на территории порта разлива нефти не происходило.