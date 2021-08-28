Посольство КНР назвало доклад разведки США о коронавирусе научно неубедительным

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Посольство Китая в Вашингтоне назвало новый доклад разведсообщества США о происхождении коронавируса научно неубедительным и призвало к тому, чтобы исследованием этого вопроса занимались ученые, а не американские спецслужбы. Заявление китайской дипломатической миссии опубликовано в пятницу на ее официальном сайте .

"Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения [коронавируса] является делом науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты из разведки", - подчеркивают китайские дипломаты.

"Доклад разведсообщества США так и не дал того ответа, который хочет видеть американская сторона. Продолжение подобных усилий также будет напрасным, потому что сам предмет [исследования] не существует и противоречит науке", - говорится в заявлении.

Посольство отмечает также, что китайская сторона "выражает твердое несогласие и жесткое осуждение" заявлений Вашингтона о том, что Китай препятствует расследованию и не хочет делиться с международным сообществом информацией о коронавирусе. "Китай всегда поддерживает и продолжит участвовать в выяснении происхождения [коронавируса], основанном на научном подходе. Но мы выступаем против политической манипуляции, презумпции вины и сваливания вины на других", - отметили китайские дипломаты.

Рассекреченная версия доклада разведсообщества США, в которой суммируются выводы спецслужб о происхождении коронавируса, была опубликована в пятницу на сайте аппарата директора Национальной разведки США. В документе, в частности, отмечалось, что коронавирус не был разработан в качестве биологического оружия. При этом американские разведслужбы так и не пришли к единому выводу относительно происхождения вируса, их мнения до сих пор расходятся. При этом американские спецслужбы признали, что, скорее всего, не смогут дать окончательную оценку происхождения коронавируса без содействия Китая.

Президент США Джо Байден в мае заявил, что разведсообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение SARS-CoV-2: после контакта человека с инфицированным животным или из-за возможного инцидента в лаборатории Уханьского института вирусологии в КНР. Американский лидер тогда поручил спецслужбам удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него через 90 дней. Секретная версия этого документа была представлена Байдену во вторник.