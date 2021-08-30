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Крушение Ил-112В в Подмосковье

Похороны экипажа Ил-112В пройдут 31 августа на мемориальном кладбище в Мытищах

Самолет потерпел крушение 17 августа

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Похороны членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-112В, разбившегося в подмосковной Кубинке, пройдут 31 августа на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех").

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"Завтра на мемориальном кладбище в Мытищах состоятся похороны членов экипажа Ил-112В", - проинформировали в пресс-службе.

Единственный летный образец новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение 17 августа. Он рухнул в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы в подмосковной Кубинке. На борту самолета находился экипаж из трех человек: командир - заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Все они погибли. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

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РоссияКрушение Ил-112В в Подмосковье
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