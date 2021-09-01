СМИ: отец Бритни Спирс требует от нее $2 млн за отказ от опеки

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Отец американской певицы Бритни Спирс, согласившийся на отказ от опекунства над своей дочерью, требует выплатить ему около $2 млн отступных. Об этом сообщил во вторник портал TMZ со ссылкой на материалы суда.

По его информации, защита певицы утверждает, что Джеймс Спирс перед тем, как отказаться от опекунства, рассчитывает за счет дочери погасить судебные издержки и расплатиться с компанией Tri Star, сотрудничавшей с певицей. В общей сложности речь идет о сумме около $2 млн.

Адвокат певицы Мэттью Розенгарт расценивает намерение ее отца как попытку вымогательства. "Бритни Спирс не будет подвергнута издевательствам или вымогательствам со стороны отца", - указал адвокат, отметив, что Джеймс Спирс "не имеет права держать в заложниках свою дочь, ставя условия для отказа" от опекунства. Ранее отец певицы заявил о готовности освободить ее из-под опеки. Согласно представленному в середине августа ходатайству, Джеймс Спирс готов сотрудничать с судом, чтобы передать право контроля над финансами дочери аудитору, как того требовала ее защита.

В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и душевным состоянием. Более 10 лет финансы певицы, включая многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец и назначенный судом адвокат. Отец певицы единолично принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни. Некоторые поклонники исполнительницы утверждали, что она была против, но была вынуждена соглашаться.

В 2019 году одним из опекунов Спирс стала менеджер Джоди Монтгомери. У отца певицы в то время были серьезные проблемы со здоровьем, ему сделали несколько хирургических операций. В 2020 году назначенный судом адвокат Бритни Спирс попросил изменить условия опеки и отстранить от нее отца исполнительницы. В этом случае контроль над состоянием перешел бы к Монтгомери. В июле этого года певица лично выступила в суде, попросив отменить продолжающееся уже около 13 лет опекунство.

Состояние 39-летней певицы оценивается примерно в $60 млн. Спирс является обладательницей ряда музыкальных наград, в том числе премии Grammy.