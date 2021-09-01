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На Сахалине нашли живыми женщин, пропавших в лесу 24 августа

Их жизням ничего не угрожает

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли двух женщин, пропавших неделю назад в лесу Смирныховского района в центральной части Сахалина. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"Женщины обнаружены в лесном массиве. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ходе дальнейшего расследования будут приняты меры профилактического характера. Расследование продолжается", - рассказали в пресс-службе управления.

24 августа 33-летняя и 50-летняя сахалинки ушли в лес собирать дикоросы и пропали. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. К поискам был привлечен вертолет и волонтеры.

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