Число лесных пожаров в Новосибирской области по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 12%

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Число лесных пожаров в Новосибирской области на начало осени 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 12,7%. Это связано с более оперативным тушением пожаров и закупкой нового оборудования, заявил в четверг в пресс-центре ТАСС начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

Весной Рослесхоз рекомендовал ввести режим ЧС в лесах Новосибирской и Омской областей. Наиболее сложная пожароопасная обстановка наблюдалась в Каргатском, Чулымском и Ордынском районах Новосибирской области. Число пожаров за период длинных майских выходных в регионе выросло в четыре раза - до 1 857. В начале июня регион получил более 20 млн рублей дополнительно для улучшения мониторинга очагов возгорания с помощью авиапатрулирования.

"Количество лесных пожаров в текущем году, которые тоже находятся в зависимости от ландшафтных, у нас тоже сократилось, и примерно на 12,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. У нас произошел 281 пожар, и 322 лесных пожара было в аналогичном периоде прошлого года", - сказал он.