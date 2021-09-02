Число лесных пожаров в Новосибирской области по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 12%

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Число лесных пожаров в Новосибирской области на начало осени 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 12,7%. Это связано с более оперативным тушением пожаров и закупкой нового оборудования, заявил в четверг в пресс-центре ТАСС начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.
Весной Рослесхоз рекомендовал ввести режим ЧС в лесах Новосибирской и Омской областей. Наиболее сложная пожароопасная обстановка наблюдалась в Каргатском, Чулымском и Ордынском районах Новосибирской области. Число пожаров за период длинных майских выходных в регионе выросло в четыре раза - до 1 857. В начале июня регион получил более 20 млн рублей дополнительно для улучшения мониторинга очагов возгорания с помощью авиапатрулирования.
"Количество лесных пожаров в текущем году, которые тоже находятся в зависимости от ландшафтных, у нас тоже сократилось, и примерно на 12,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. У нас произошел 281 пожар, и 322 лесных пожара было в аналогичном периоде прошлого года", - сказал он.
Он отметил, что несмотря на уменьшение общего числа лесных пожаров, есть некоторый рост по их площади. Однако, по словам Орлова, это связано, прежде всего, с активным горением в конце весны-начале лета болотистой местности, которая фактически отнесена к землям лесного фонда. Глава ГУ МЧС добавил, что уменьшение числа пожаров связано с некоторыми факторами - среди них более оперативное реагирование на очаги возгорания и закупка нового оборудования, а также подготовка парашютистов-десантников. "У нас практически все пожары были ликвидированы в течение первых суток с момента обнаружения - это основной показатель, который говорит о том, что возникший пожар своевременно выявляется различными системами мониторинга и своевременно ликвидируется подразделениями", - пояснил Орлов.
Летом 2019 года в Сибири были масштабные пожары. Площадь возгораний и их количество превысили среднегодовые значения примерно в полтора раза. Сибирские пожары 2019 года, по результатам которых Новосибирская область стала третьей по числу возгораний, вызвали широкий общественный резонанс. В результате на государственном уровне начался процесс пересмотра законодательства об охране лесов и тушении лесных пожаров. Одной из причин распространения огня, как отмечалось, стала деятельность черных лесорубов. Минприроды РФ предложило разработать меры, направленные на пресечение незаконных рубок.