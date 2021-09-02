Садовничий: позиция МГУ в рейтинге THE говорит об эффективности стратегии развития вуза

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Позиция Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в рейтинге лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) говорит об эффективности стратегии университета. Об этом сообщила пресс-служба МГУ со ссылкой на ректора вуза Виктора Садовничего.

В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 60 российских вузов, что стало рекордно большим количеством за все годы, что публикуется этот список. В нем в этом году представлены 1 662 учебных заведения из 99 стран и регионов мира. Лидирующую позицию среди вузов РФ сохранил МГУ. По сравнению с прошлым годом он поднялся на 16 позиций и занял 158-ю строчку.

"Московский университет продолжает поступательное движение вверх в международных рейтинговых системах университетского образования. Это отражает как усилия университета по развитию научно-образовательного потенциала, так и определенную переоценку потенциала российской высшей школы. Мы видим, что в международных рейтингах растет и количество отечественных университетов, и их экспертные оценки. Для Московского университета актуальный рейтинг Times Higher Education говорит об эффективности стратегии университета, выраженной как в уже реализованной, так и в новой десятилетней программе его развития", - отметил Садовничий.

По его словам, значительный вклад в укрепление потенциала МГУ вносят междисциплинарные научно-образовательные школы, созданные на базе университета международные научные центры. Кроме того, с 1 сентября начал учебный год новый филиал МГУ в городе Сарове Нижегородской области, который спроектирован как мощный естественнонаучный образовательный и исследовательский кластер.

"Устойчивое развитие университета в период пандемии, успешная работа преподавателей, ученых и студентов позволяет нам укреплять наше положение в ведущих международных рейтингах", - добавил ректор.

В пресс-службе вуза добавили, что МГУ поднялся на две строчки по показателю "Образование" рейтинга, заняв 19 место в высшей лиге вузов мира. Позитивная динамика достигнута по таким важным показателям, как "Исследования" (50 место, рост на пять позиций) и "Связь с индустрией" (24 место, рост на 16 позиций).

О рейтинге

При подготовке рейтинга используются 13 критериев, разделенных по пяти группам. В частности, в расчет берутся такие показатели, как цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета, то есть его возможности по привлечению наилучших сотрудников и иностранных студентов.