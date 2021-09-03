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Медведев выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Всеволода Овчинникова

Зампред Совета безопасности России назвал его репортажи образцом мастерства для современных журналистов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью журналиста-международника, писателя Всеволода Овчинникова.

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"Всеволод Владимирович всегда стремился к объективности, максимально подробно и взвешенно рассказывал о происходящих в мире событиях. Он демонстрировал профессионализм и проницательность, умение безупречно расставлять акценты и заострять внимание на самых непростых вопросах. Его знаменитые репортажи из Китая, Японии, Великобритании - образец высокого мастерства и для современного поколения журналистов", - говорится в телеграмме соболезнований, которую Медведев направил родным и близким Овчинникова.

Зампред Совбеза отметил, что Овчинников был одним из наиболее известных публицистов в стране, его материалы отличались особой авторской интонацией, вызывали резонанс среди самого широкого круга читателей. Медведев с большим уважением отозвался и о телевизионной деятельности Овчинникова, который долгие годы был одним из ведущих еженедельной передачи "Международная панорама" и "многое сделал для того, чтобы она была яркой, познавательной, пользовалась интересом миллионов людей".

Церемония прощания с Всеволодом Овчинниковым, который умер 30 августа на 95-м году жизни, проходит в пятницу. Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияОвчинников, Всеволод Владимирович
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