Журналиста Всеволода Овчинникова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Церемония прощания прошла в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища. Проститься с ним пришли вице-мэр Москвы Александр Горбенко, бывший заместитель главы Роспечати Владимир Григорьев, главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин, журналисты Юрий Кобаладзе и Татьяна Миткова, члены семьи Овчинникова и его коллеги из "Российской газеты".

Как отметил Фронин, Овчинников до последнего дня оставался обозревателем "Российской газеты". "В этом году исполнилось 70 лет, как он работает в журналистике. 40 лет он работал в газете "Правда", почти 30 лет в "Российской газете", на одной улице, улице Правды. Вот он журналист Правды. И без кавычек с большой буквы. И не случайно в своей телеграмме соболезнований президент РФ Владимир Путин назвал Овчинникова настоящей легендой", - сказал он.

По словам Кобаладзе, Овчинников был для него основоположником всей карьеры в журналистике. "Я очень благодарен судьбе за то, что она меня свела с Всеволодом, поскольку это такой мой кирпичик, на котором я выстраивал свою профессиональную, да и вообще жизнь", - подчеркнул он.