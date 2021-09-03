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Журналиста Всеволода Овчинникова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Он умер 30 августа на 95-м году жизни

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Журналиста-международника, писателя Всеволода Овчинникова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. В последний путь его проводили члены семьи, коллеги и друзья, передает корреспондет ТАСС.

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Биография заслуженного журналиста России Всеволода Овчинникова

Церемония прощания прошла в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища. Проститься с ним пришли вице-мэр Москвы Александр Горбенко, бывший заместитель главы Роспечати Владимир Григорьев, главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин, журналисты Юрий Кобаладзе и Татьяна Миткова, члены семьи Овчинникова и его коллеги из "Российской газеты".

Как отметил Фронин, Овчинников до последнего дня оставался обозревателем "Российской газеты". "В этом году исполнилось 70 лет, как он работает в журналистике. 40 лет он работал в газете "Правда", почти 30 лет в "Российской газете", на одной улице, улице Правды. Вот он журналист Правды. И без кавычек с большой буквы. И не случайно в своей телеграмме соболезнований президент РФ Владимир Путин назвал Овчинникова настоящей легендой", - сказал он.

По словам Кобаладзе, Овчинников был для него основоположником всей карьеры в журналистике. "Я очень благодарен судьбе за то, что она меня свела с Всеволодом, поскольку это такой мой кирпичик, на котором я выстраивал свою профессиональную, да и вообще жизнь", - подчеркнул он.

Теги
РоссияОвчинников, Всеволод Владимирович
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