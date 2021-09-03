Эксперты начали оценивать загрязнение почвы после наводнений на западе ФРГ

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Муниципальные власти федеральной земли Рейнланд-Пфальц примерно через полтора месяца после разрушительного наводнения на западе ФРГ приступили к изучению почв на предмет наличия возможных загрязняющих веществ. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA со ссылкой на местные власти.
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"Наше внимание в первую очередь уделяется таким важным объектам, как детские игровые площадки", - приводит DPA слова министра окружающей среды германского региона Анне Шпигель.
Планируется обследовать около 120 участков в пострадавших районах. Образцы почв будут исследованы на наличие различных загрязнителей, в частности, топочного мазута. Первые результаты должны появиться в ближайшие недели.