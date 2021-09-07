На учениях МЧС будут изучать грунты и влияние атмосферы на арктических территориях Якутии

ЯКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Изучать грунты и влияние атмосферы будут на арктических территориях Якутии на учениях МЧС России. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.

Межведомственные опытно-исследовательские учения в арктической зоне пройдут 7-8 сентября по поручению президента Российской Федерации, организатором выступает МЧС России. Во время маневров отработают 12 сценариев возможных ЧС, в которых примут участие 6 тыс. специалистов. Они решат почти 100 опытно-исследовательских задач. На учениях апробируют 47 новых образцов техники, экипировки и методологий. Организовано взаимодействие 18 федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций, а также пяти хозяйствующих субъектов РФ.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в Якутии мероприятия проходят в 13 районах с участием научного сообщества республики. "На этих мероприятиях будут проводиться изучение арктической территории, изучение грунтов, изучение влияния атмосферы на территории республики", - сказал Гарин, отметив, что также запланированы деловые игры, Неделя безопасной Арктики в высших учебных заведениях, школах, дошкольных учреждениях и на различных предприятиях.

Кроме того, в Якутске организовали круглый стол "Потенциал научных исследований Якутии для снижения негативного влияния изменения климата". У исторического парка "Россия - моя история" развернулась выставка техники и оборудования. Она открылась во вторник и продлится до среды. "Комплекс представляет собой экспозицию из пожарных машин, аварийно-спасательной техники, а также квадроциклы, снегоходы и мобильный передвижной пункт управления МЧС России, который может принимать спутниковые сигналы со всей точки нашей республики", - сообщил журналистам начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по региону Максим Денисов.

По его словам, представили около 20 единиц техники, среди которых есть и новинки, поступившие в регион в этом году. Представленная техника используется непосредственно как на территории Якутска, как и всей республики. "Вся Якутия, вся республика относится к очень суровому климату. В последние годы - это установлено техническим заданием при проведении закупок и при получении техники - вся техника приходит подготовленная, в северном исполнении. Она более-менее адаптирована к нашим условиям. Но надо сказать, что наши морозы суровы, и приходится дорабатывать, так сказать, на местах, своими руками", - отметил Денисов.

Ранее сообщалось, что во вторник в семи регионах страны, в том числе Якутии, стартовали масштабные учения МЧС России. В Арктике такого рода мероприятия проводятся впервые. Отмечалось, что в республике будут отрабатываться действия при аварийной посадке воздушного судна в аэропорту Тикси и природном пожаре в его окрестностях.