ВЦИОМ: около 70% россиян заявили о намерении проголосовать на выборах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. 47% опрошенных россиян намерены обязательно принять участие в голосовании на выборах в сентябре, еще 21% респондентов заявил, что, скорее всего, проголосуют. Об этом сообщил в среду в ходе презентации доклада "Шансы непарламентских партий на прохождение в Госдуму по итогам выборов 2021 года" генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

В сентябре в стране пройдут выборы. Зачем на них идти?

По его словам, отмечается рост динамики декларируемой явки на выборы в период с 7 июня по 6 сентября. "Если верить нашим респондентам, то она [декларируемая явка] возрастает с 55% до 68%", - сказал Федоров.

При этом он отметил, что в расчетах вероятной явки на выборы ВЦИОМ ориентируется на респондентов, которые приняли решение обязательно принять участие в голосовании. "По нашему опыту, эта доля ближе к реальной явке, но она тоже поднимается. Было 34% в июне, в июле - 38%, сейчас - 47%. Тренд на повышение", - подчеркнул Федоров.

Также в исследовании отмечается, что среди респондентов в возрасте 68 лет и старше явка может составить 84%, в возрасте 58-67 лет - 74%, 48-57 лет - 73%, 38-47 лет - 66%, 28-37 лет - 59%. Самый меньший уровень потенциальной явки, согласно исследованию, приходится на возрастную группу 18-27 лет, он составляет 50%.

В исследовании, которое проводилось методом телефонного опроса, приняли участие совершеннолетние граждане РФ. В общероссийских опросах принимали участие 1 600 респондентов, сбор данных проводился 7-8 июня, 13-19 июля и 6 сентября.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.