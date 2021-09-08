В Адыгее более 300 школьников отправили на дистанционное обучение из-за коронавируса

МАЙКОП, 8 сентября. /ТАСС/. Дистанционное обучение с начала недели ввели для 309 учеников восьми школ Адыгеи в связи с заражением коронавирусом 11 детей, сообщила ТАСС в среду заместитель министра образования и науки республики Сусанна Паранук.

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"Новая коронавирусная инфекция выявлена у 11 школьников, и в соответствии с предписанием управления Роспотребнадзора 11 классов, где обучаются эти дети, переведены на дистанционное обучение. Такая мера коснулась восьми школ республики: двух школ в Майкопе, двух в Красногвардейском районе и четырех в Тахтамукайском", - сказала она.

Перевод школьников на дистанционное обучение замминистра назвала временной мерой. Массовый переход на дистанционное обучение в Адыгее не планируется.

Ранее сообщалось, что Адыгея достигла пика третьей волны коронавируса нового типа. По данным регионального оперативного штаба, в республике коронавирусную инфекцию с начала пандемии выявили у 18 572 человек, на лечении находятся 1 755 человек. Всего в республике выздоровели 16 450 человек, умерли 367.

