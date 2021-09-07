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Более 92% госпитализируемых в РФ не привиты.
Более 92% госпитализируемых в РФ не привиты.
Более 92% госпитализируемых в РФ не привиты.
Более 92% госпитализируемых в РФ не привиты.
Более 92% госпитализируемых в РФ не привиты.
Пандемия COVID-19

Более 92% госпитализируемых в РФ не привиты. Главное о коронавирусе за 7 сентября

© Владимир Гердо/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 047 880 случаев заражения, из них новых — 17 425. За сутки умерли 795 человек, за весь период — 188 785.
  • Более 92% госпитализируемых в РФ пациентов с коронавирусом не привиты, — сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
  • Главврач больницы в Коммунарке предупредил о подъеме заболеваемости COVID-19 в конце сентября.
  • Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 2 млрд рублей на борьбу с опасными инфекциями.
  • Около 10% компаний в России остановили работу из-за пандемии.
  • Казахстан увеличит число авиарейсов в Россию с 22 сентября.
  • Biocad начал выпуск вакцины "Спутник Лайт" в Петербурге.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 578 005 случаев заражения, из них новых — 1187.
  • Вернувшихся в столицу туристов оштрафовали на 21,2 млн рублей за невнесение теста на ковид.
  • В Москве начали принимать доноров плазмы после ревакцинации "Спутником Лайт".

Мир

  • Всего зафиксировано более 221,2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В ВОЗ заявили, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19.
  • Заболеваемость COVID-19 в мире снизилась в начале сентября на 15%.
  • Канада открыла границу для полностью вакцинированных иностранцев. Приезжать смогут граждане других государств, которые прошли полный курс вакцинации только препаратами компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.
Теги
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