Более 92% госпитализируемых в РФ не привиты. Главное о коронавирусе за 7 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 7 047 880 случаев заражения, из них новых — 17 425. За сутки умерли 795 человек, за весь период — 188 785.
- Более 92% госпитализируемых в РФ пациентов с коронавирусом не привиты, — сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
- Главврач больницы в Коммунарке предупредил о подъеме заболеваемости COVID-19 в конце сентября.
- Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 2 млрд рублей на борьбу с опасными инфекциями.
- Около 10% компаний в России остановили работу из-за пандемии.
- Казахстан увеличит число авиарейсов в Россию с 22 сентября.
- Biocad начал выпуск вакцины "Спутник Лайт" в Петербурге.
Москва
- Всего зафиксировано 1 578 005 случаев заражения, из них новых — 1187.
- Вернувшихся в столицу туристов оштрафовали на 21,2 млн рублей за невнесение теста на ковид.
- В Москве начали принимать доноров плазмы после ревакцинации "Спутником Лайт".
Мир
- Всего зафиксировано более 221,2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В ВОЗ заявили, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19.
- Заболеваемость COVID-19 в мире снизилась в начале сентября на 15%.
- Канада открыла границу для полностью вакцинированных иностранцев. Приезжать смогут граждане других государств, которые прошли полный курс вакцинации только препаратами компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.