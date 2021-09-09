В Лавре в Петербурге в День перенесения мощей Александра Невского пройдут три литургии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Три божественные литургии состоятся в Александро-Невской лавре в День перенесения мощей святого князя из Владимира в Санкт-Петербург, который отмечается 12 сентября, сообщил на пресс-конференции в четверг наместник лавры епископ Кронштадтский Назарий.

"Для того, чтобы не было такого наплыва людей - мы знаем, что действительно многие собираются, но, к сожалению, известные условия заставляют нас подумать о том, как людей распределить по количеству, - поэтому в этот день у нас будет три божественные литургии. Ранняя - в 6:45, средняя - в 7:45, она будет совершена в Надвратной церкви и в Феодоровской церкви (со стороны Обводного канала). А уже литургия поздняя, во главе со святейшим патриархом, начнется в 10:00", - сказал владыка.

После литургии в Свято-Троицком соборе начнется малый крестный ход, который возглавит патриарх Кирилл. Ранее сообщалось, что из-за эпидемиологической обстановки было принято решение не проводить большой крестный ход по Невскому проспекту.

Как пояснил епископ Кронштадтский, при входе в лавру будут стоять рамки безопасности, на входе в Свято-Троицкий собор будет проверяться наличие масок у прихожан (тем, у кого масок нет, будут их раздавать) и проводиться выборочное измерение температуры. "В заявке, которую мы подавали на проведение малого крестного хода, есть ограничение в тысячу человек. Это не значит, что по головам людей будут считать, но мы будем людям объявлять, что есть такие ограничения, и если кто-то не войдет в это число, чтобы люди не обижались", - добавил владыка.

Первый заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин добавил, что 12 сентября на площади Александра Невского в створе Старо-Невского проспекта и напротив гостиницы "Москва" также будут установлены экраны, на которые будет выводиться трансляция происходящего в лавре. Кроме того, в прямом эфире за мероприятиями можно будет следить на канале "Санкт-Петербург".