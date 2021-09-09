В Лавре в Петербурге в День перенесения мощей Александра Невского пройдут три литургии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Три божественные литургии состоятся в Александро-Невской лавре в День перенесения мощей святого князя из Владимира в Санкт-Петербург, который отмечается 12 сентября, сообщил на пресс-конференции в четверг наместник лавры епископ Кронштадтский Назарий.
"Для того, чтобы не было такого наплыва людей - мы знаем, что действительно многие собираются, но, к сожалению, известные условия заставляют нас подумать о том, как людей распределить по количеству, - поэтому в этот день у нас будет три божественные литургии. Ранняя - в 6:45, средняя - в 7:45, она будет совершена в Надвратной церкви и в Феодоровской церкви (со стороны Обводного канала). А уже литургия поздняя, во главе со святейшим патриархом, начнется в 10:00", - сказал владыка.
После литургии в Свято-Троицком соборе начнется малый крестный ход, который возглавит патриарх Кирилл. Ранее сообщалось, что из-за эпидемиологической обстановки было принято решение не проводить большой крестный ход по Невскому проспекту.
Как пояснил епископ Кронштадтский, при входе в лавру будут стоять рамки безопасности, на входе в Свято-Троицкий собор будет проверяться наличие масок у прихожан (тем, у кого масок нет, будут их раздавать) и проводиться выборочное измерение температуры. "В заявке, которую мы подавали на проведение малого крестного хода, есть ограничение в тысячу человек. Это не значит, что по головам людей будут считать, но мы будем людям объявлять, что есть такие ограничения, и если кто-то не войдет в это число, чтобы люди не обижались", - добавил владыка.
Первый заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин добавил, что 12 сентября на площади Александра Невского в створе Старо-Невского проспекта и напротив гостиницы "Москва" также будут установлены экраны, на которые будет выводиться трансляция происходящего в лавре. Кроме того, в прямом эфире за мероприятиями можно будет следить на канале "Санкт-Петербург".
"Каждый священник на своем приходе в этот день будет служить божественную литургию, - отметил епископ Кронштадтский. - Этот день отметится повсеместным звоном колоколов, божественной литургией и причастием людей, а для церковного человека это самое главное".
Фестиваль реконструкторов, открытие бюста и концерт
В преддверии основного дня празднования в Александро-Невской лавре 10 сентября состоится освящение первой мозаичной иконы "Святые благоверные князья Феодор Новгородский и Александр Невский". Ее изготовили сотрудники общественного благотворительного фонда социальной реабилитации и помощи инвалидам "Кедр". 11 и 12 сентября на Кронверкской набережной состоится фестиваль реконструкторов "Невская битва". В ночь на 12 сентября в рамках шоу "Поющие мосты" Дворцовый мост разведут под композиции кантаты Сергея Прокофьева "Александр Невский", музыку дополнит лазерная проекция.
В Благовещенской церкви (в лавре), верхний храм которой освящен в честь Александра Невского, 12 сентября откроют бюст святого князя. Планируется, что в церемонии примет участие делегация Белграда во главе с мэром города Зораном Радойичичем.
Говоря о других мероприятиях в честь 800-летия с рождения Александра Невского в Санкт-Петербурге, Болтин отметил, что в городе продолжают работать выставочные проекты к юбилейной дате. "Здесь важно обратить внимание на замечательную выставку в Государственном Эрмитаже, которая продлена до 3 октября. Это почти 200 экспонатов, которые знакомят не только с иконописью, но и с различными предметами истории. Отдельный блок посвящен истории ордена святого Александра Невского", - напомнил первый зампред комитета по культуре.
Он также отметил, что совместно с Министерством культуры РФ было принято решение о переформатировании большого праздничного концерта, который ранее предполагалось провести на Дворцовой площади.
"Он планировался до последнего времени, но в целях минимизации рисков распространения коронавируса было принято решение совместно с министерством культуры переформатировать это мероприятие: оно пройдет несколько позже и в другом формате, не на Дворцовой площади", - пояснил Болтин, добавив, что подробности события будут объявлены позднее. "6 декабря (день завершения юбилейных торжеств в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского - прим. ТАСС) мы все-таки надеемся провести знаковое событие на Дворцовой площади - в мультимедийном формате", - сказал первый зампред комитета.
Торжества в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского проходят в 2021 году по всей России. Петербург является одним из основных центров празднования юбилейной даты.