Таганрог включили в проект "Чистое небо"

ТАГАНРОГ /Ростовская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Власти выделили первые 100 млн рублей на реализацию в городе Таганроге Ростовской области проекта "Чистое небо", в рамках которого воздушные коммуникации убираются под землю. Об этом сообщила в пятницу журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в городе с рабочей поездкой.

"Вы обращали внимание, что весь город в проводах, <…> некрасиво, уродует город. Первые 100 млн [рублей] выделены, согласованы с губернатором первые семь точек, где все эти провода будут укладываться в кабель, под землю. <...> Это программа "Чистое небо", которую по поручению вице-премьера [Александра] Новака будут реализовывать "Россети", - сказала Матвиенко.

Ранее в пятницу Матвиенко в Таганроге дала начало реализации второго этапа реконструкции трамвайной сети в Таганроге.

Проект "Чистое небо" начали реализовывать в Москве в 2015 году. Проект предполагает постепенный переход от использования легальных воздушных линий к подземным способам прокладки кабеля. Благодаря программе удалось освободить от нависающих кабелей многие улицы в центре столицы.