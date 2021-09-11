Киселев из-за госпитализации с COVID-19 не сможет провести программу "Вести недели"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Журналист Игорь Кожевин проведет программу "Вести недели" на телеканале "Россия-1" в это воскресенье в связи с тем, что ее ведущий Дмитрий Киселев госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщили в эфире телеканала.

При этом Киселев примет участие в передаче не из студии, а из больницы, следует из анонса программы. Он также призвал россиян привиться, чтобы обезопасить себя и своих близких. "Спасибо моему "Спутнику" (вакцине от коронавируса "Спутник V"). Благодаря этому мы сейчас разговариваем", - добавил журналист.

Ранее Киселев подтвердил ТАСС информацию о его госпитализации с коронавирусом. По данным издания Mash, журналист находится в состоянии средней тяжести. Дмитрий Киселев известен зрителям как ведущий телепрограммы "Вести недели" на канале "Россия-1". С декабря 2013 года он занимает должность гендиректора Международного информационного агентства "Россия сегодня".